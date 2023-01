La convention entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine est approuvée le 10 avril par arrêté ministériel

Signée le 9 mars 2022 par les syndicats de pharmaciens (FSPF et USPO), l'Uncam et l'Unocam, la nouvelle convention pharmaceutique entre en vigueur le 10 avril 2022 après la parution de l'arrêté ministériel d'approbation (lire sur AEF info) La convention 2022-2027 accroît les missions des pharmaciens en matière de prévention (rappels de vaccination, pratique de dépistages), d’accompagnement des patients - avec notamment la création d’un entretien de sensibilisation sur les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse. Elle l’implique dans l’accès aux soins des patients via la rémunération pour l’assistance à la téléconsultation réalisée en officine. Au total, l'investissement consenti par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour cet accord est de 127 millions d'euros, dont 22 M€ à la charge des complémentaires santé.