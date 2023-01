Disneyland Paris a signé début décembre 2022 son 10e accord en faveur des salariés en situation de handicap. Alors que le taux d’emploi atteint 6,34 %, avec 800 salariés handicapés employés dans l’entreprise, "l’opportunité de cet accord est de renforcer des mesures qui existent déjà, d’étendre des dispositifs et d’en mettre en place de nouveaux", détaille Sylvie Bracquemond, responsable des politiques sociales RH. Par exemple, le nombre de jours d’absence autorisée payés est porté à cinq par an, et l’entreprise va prendre en charge le coût du passage d’un permis de conduire adapté.