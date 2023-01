"L’effet Covid a certes créé un boom numérique mais dans certains établissements le soufflet tend à retomber. Il faut continuer à accompagner la transformation de l’ESR en prenant comme leviers les espaces numériques et d’apprentissage", indique à AEF info Thierry Sobanski, délégué du LLN (LearningLab network) et directeur du campus numérique de l’institut catholique de Lille. La réflexion sera au cœur du 4e colloque annuel du LLN les 29 et 30 mars 2023 à Strasbourg sur le thème "Odyssée des espaces, levier des rencontres et des transformations". L’accent sera mis sur la labellisation devant permettre d’identifier des espaces "spatio-temporels" réellement "transformants", associant tous les acteurs de la pédagogie et les étudiants. Le LLN est une fondation abritée par la fondation pour l’université de Lyon et compte "51 établissements contributeurs".