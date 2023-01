Malgré la "qualité" des candidats, le jury a ressenti un "certain formatage" des candidats, souligne Éric Ardouin, président du jury et DGS de la ville de Toulouse, dans le bilan 2021 du concours d’administrateur territorial organisé par le CNFPT. Leur "parcours académique était généralement très homogène", ajoute-t-il. Les Franciliens sont surreprésentés parmi les lauréats et les hommes nettement majoritaires dans le concours externe.