La taxonomie vient renforcer considérablement les obligations de reporting du secteur immobilier. Daphné Millet, directrice RSE d'Icade (groupe Caisse des dépôts), et Patrick Nossent, président de Certivea (groupe CSTB), témoignent pour AEF info des défis et enjeux que représente l’application de cette réglementation. Comparabilité, cohérence, ambition, pilotage opérationnel et application par des acteurs de toute taille sont autant de sources d’interrogation pour les acteurs de l’immobilier.