Tous les syndicats représentatifs de l’Éducation nationale appellent à la grève jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites (lire sur AEF info). Le Snuipp-FSU, contacté par AEF info le 17 janvier, prévoit une "très forte mobilisation" avec un taux de grévistes de 70 % chez les professeurs des écoles, qui doivent se déclarer en grève 48 heures avant. Le syndicat annonce aussi qu’un tiers des écoles seront fermées à Paris ce jeudi. La mobilisation serait similaire à la plus importante de 2019 contre la précédente réforme (lire sur AEF info). Le projet de réforme des retraites prévoit notamment le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Selon l’intersyndicale, "cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs, plus particulièrement les plus précaires, ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue, et renforcer les inégalités femmes-hommes".