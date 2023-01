Le MENJ et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) signent le 17 janvier 2023 une convention destinée à "renforcer leur coopération dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information (EMI)". Dans un communiqué, les signataires rappellent que "devant l’évolution rapide des usages des jeunes, il est nécessaire de renforcer la place de l’EMI à l’école". La convention porte sur la diffusion de ressources pédagogiques ; la sensibilisation grand public pour des usages numériques responsables ; des actions pédagogiques relatives à l’EMI. Elle prévoit aussi l’organisation de formations nationales ou académiques pour les enseignants, le partage d’expertise sur les enjeux de représentations médiatiques, et la pratique des médias scolaires. Par ailleurs, une mission parlementaire prépare actuellement des recommandations sur l’éducation critique aux médias.