Un salarié protégé, dont le transfert a été autorisé par l’inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l’administration, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l’existence d’une fraude au transfert légal. Il peut solliciter sur ce fondement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette action ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2022.