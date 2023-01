Les représentants du syndicat professionnel Synerpa ont présenté ce 17 janvier 2023 le contenu général d’une nouvelle charte d’engagements qualité pour les structures privées accueillant ou accompagnement des personnes âgées dépendantes. Affirmant sa volonté d’innover, le syndicat entend concrétiser ses engagements via l’élaboration d’une batterie d’indicateurs et la mise en place d’un comité de suivi largement ouvert sur les acteurs du secteur. Il table toutefois sur une adhésion très progressive de ses 3 300 adhérents, jusqu’à 2025, et est encore en train de finaliser sa démarche.