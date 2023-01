"On risque de perdre le savoir-faire accumulé par les services de police judiciaire, sans que la fusion avec la sécurité publique ne permette d’accélérer le traitement des procédures dans les commissariats", avertit le sociologue au CNRS Christian Mouhanna. Comme lui, d’autres chercheurs font part de leurs réserves face à la réforme de la police, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, lundi 16 janvier 2023. Ils mettent l’accent sur les différences d’identité et de pratique entre les enquêteurs de PJ et ceux de sécurité publique.