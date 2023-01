"Nous avons constaté que notre établissement était un peu difficile à comprendre par les jeunes, et que la façon dont nous en parlions, chacun, était très hétérogène. Nous avons donc fait un travail sur notre raison d’être, et au-delà, sur la promesse que les Arts et métiers faisaient aux jeunes et aux industriels", explique Laurent Champaney, directeur général des Arts et métiers, le 17 janvier 2023, à l’occasion de la présentation des résultats de ce processus de réflexion partagé. L’école, ses étudiants et ses alumni s’engagent ainsi à former des "leaders des industries responsables".