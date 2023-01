Les députés Astrid Panosyan-Bouvet (Renaissance) et Gérard Leseul (PS-Nupes) co-présideront le nouveau groupe d’études de l’Assemblée nationale sur l’économie sociale et solidaire et la responsabilité sociétale des entreprises, issu de la fusion de deux groupes d'études distincts lors de la précédente mandature. "Ce choix de fusion, très clairement, ne m'appartient pas", explique à AEF info mardi 17 janvier 2023 Gérard Leseul, qui considère qu'il s'agit de "deux mondes très différents".