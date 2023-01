En 2020-2021, la France accueillait 92 000 étudiants originaires d’Afrique subsaharienne en 2021-2022, ce qui fait d’elle la première destination de cette zone géographique, devant les États-Unis, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, informe une note publiée par Campus France en novembre 2022. Si, en France, 94 % de ces étudiants viennent de pays francophones, les mobilités se développent de plus en plus dans les pays anglo-saxons, notamment le Nigeria (+96 % en cinq ans).