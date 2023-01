Le 18 janvier 2023, les organisations représentatives des plateformes numériques de VTC et de leurs travailleurs se retrouveront pour se prononcer sur deux projets d’accord : le premier porte sur la mise en place d’un prix minimum de la course pour les chauffeurs, tandis que le second précise le rythme et les moyens accordés à la négociation. Le premier texte devrait recueillir les avis favorables de quatre organisations représentatives de travailleurs ; l’accord de méthode devra quant à lui être précisé lors de la réunion du 18 janvier 2023 avant d’être validé.