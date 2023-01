La Commission européenne dévoile, mardi 17 janvier 2023, un premier bilan sur l’état d’avancement du Nouveau Bauhaus européen, lancé en 2021 et qui "a commencé à opérer de réels changements". "En deux ans, nous avons enregistré plus de 100 projets différents sur le terrain et plus de 100 M€ d’investissements au titre du NEB, relevant de différents programmes de l’Union européenne", se félicite Elisa Ferreira, commissaire à la cohésion et aux réformes. La Commission va amplifier cette année le financement de l’initiative, moyennant 106 M€ supplémentaires, fait-elle savoir.