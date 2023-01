Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l’énergie et des automatismes, "poursuit son engagement pour la recherche et l’innovation", en signant le 16 janvier 2023 une convention de mécénat avec HEC Paris et la Fondation HEC, afin de "construire les éléments d’une transition équitable vers une économie décarbonée et inclusive". Il s’engage ainsi à soutenir l’Institut society & organization - "institut interdisciplinaire réunissant plus de 60 professeurs et chercheurs sur les questions du sens au travail, de la raison d’être des entreprises, et de la transition écologique et sociale" et le Créative destruction lab d’HEC Paris, "un programme académique en collaboration avec des entreprises scientifiques et technologiques de rupture en phase de démarrage".