Les faits de complicité de crime de guerre en Ukraine reprochés à TotalEnergies sont "insuffisamment caractérisés, sur le plan matériel comme sur le plan intentionnel", selon le Parquet national antiterroriste qui a classé sans suite la plainte déposée par des ONG. Les associations plaignantes ukrainienne et française, Razom We Stand et Darwin Climax Coalitions, annoncent le 16 janvier leur intention de contester cette décision devant le procureur général de la cour d’appel.