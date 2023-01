La réforme des IRP et la baisse des moyens syndicaux ont régulièrement été pointées lors du 50e congrès de la CFDT, en juin dernier. Une étude auprès des élus CFDT réalisée dans le cadre de l’agence d’objectifs de l’Ires vient confirmer que la réforme des ordonnances de 2017 aboutit à "une dégradation [du] quotidien" des représentants du personnel. Plus globalement, cette réforme constitue "un affaiblissement de la démocratie sociale en entreprise", considèrent Emmanuelle Chabbert, Frédéric Rey et Pascal Thobois dans leur étude publiée en janvier 2023.