Le 8e appel à projets "Atlas de la biodiversité communale" est ouvert

L’Office français de la biodiversité annonce, lundi 16 janvier 2023, le lancement du huitième appel à projets "Atlas de la biodiversité communale". Assorti de 3 M€, il vise à accompagner les collectivités locales dans la mise en place de cet "outil de connaissance, de mobilisation et d’aide à la décision dans leurs démarches d’aménagement et de gestion", qui leur permet de "mieux connaître, préserver puis valoriser le patrimoine naturel sur leur territoire tout en mobilisant une diversité d’acteurs locaux". Depuis 2017, 391 projets d’ABC ont vu le jour. À noter que par arrêté publié au JO mardi 17 janvier, Denis Charissoux, directeur général délégué aux ressources de l’OFB, est chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur général de l’Office, en remplacement de Pierre Dubreuil, appelé à d’autres fonctions, et jusqu’à la nomination du nouveau titulaire du poste.