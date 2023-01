"Territoires universitaires de santé", c’est le nom du plan lancé en octobre 2020 par l’université et le CHU d’Angers pour lutter contre les déserts médicaux. Ce plan, qui associe les centres hospitaliers du Mans, de Laval et de Cholet, mais aussi les collectivités locales, "permet de proposer une formation universitaire de haut niveau sur tout le territoire", explique Nicolas Lerolle, doyen de la faculté de santé d’Angers. Ce plan pourrait trouver un prolongement dans le projet "Ex Moenia", déposé par la Comue Angers-Le Mans dans le cadre de l’appel à projets Excellences.