"On a tendance à opposer la robotique et l'homme [...] Nous avons plutôt l'ADN contraire : nous prônons une collaboration homme-robot qui est 80 % plus performante qu'un robot ou un homme seuls", explique à AEF info Cyril Kabarra, fondateur et PDG de Shark Robotics. Leader mondial dans les robots-pompiers, l'entreprise produit également des robots qui viennent en aide aux forces de l'ordre, aux douaniers ou aux entreprises qui présentent des risques. Forte aujourd'hui de 47 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires fleurant les 10 millions en 2022 (+80% sur un an), elle a annoncé le 16 janvier 2023 une levée de fonds de 10M€ pour accélérer son développement.