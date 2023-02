Les six priorités auxquelles devront répondre les projets territoriaux de santé mentale sont détaillées dans un décret

La DGOS appelle l'attention ce 9 août 2017 sur la parution le 30 juillet au journal officiel du décret sur les projets territoriaux de santé mentale. Pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, ce texte "représente une avancée majeure" ; il "est le premier texte structurant depuis une vingtaine d’années dans le champ de la santé mentale". Six priorités auxquelles doit répondre chaque projet territorial sont listées. "À travers ces priorités, c’est bien le suivi global – sanitaire, social et médico-social – de la personne dans son milieu de vie ordinaire qui est favorisé", insiste la DGOS. Le décret encourage l’organisation partenariale et coordonnée des acteurs intervenant dans les parcours de soins et de vie. Il décrit les éléments sur lesquels devront porter les diagnostics partagés précédant l’élaboration des projets territoriaux.