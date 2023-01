Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été examiné au fond par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2023. Ce texte prévoit, en son article 17, que les agents publics reçoivent de leur employeur "communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions". Le texte sera examiné en séance publique les 24 et 25 janvier.