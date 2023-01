Près de six formations sur dix (57 %) suivies par les demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi de cadre sont engagées dans le cadre d’un recours au compte personnel de formation de façon autonome par le bénéficiaire. C’est un des enseignements d’un large portrait statistique consacré aux chômeurs cadres par l’Apec et Pôle emploi et publié le 16 janvier 2023. Avec 124 000 formations engagées en 2021, un quart des demandeurs d’emploi cadres ont suivi une formation en 2021. Les prestations sont en moyenne plus courtes et davantage orientées vers le perfectionnement des compétences.