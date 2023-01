Le FFFOD a mis en ligne le 18 janvier 2023 une "box" avec 13 outils à destination des OF pour mettre en œuvre les différentes étapes d’un processus de digitalisation de leurs parcours. Hybrid’Action se veut être un cadre national pour accompagner l’hybridation de la formation. "Les outils que nous proposons [aux prestataires] sont des questionnaires en ligne, des glossaires, des témoignages, des guides pour leur permettre de réaliser un état des lieux de leur processus de digitalisation, d’identifier leur besoin en compétences, d’établir un budget, de trouver des financements et de piloter le recours à des prestataires", déclare Joël Ruiz, le président du FFFOD, en précisant que ces ressources accessibles gratuitement et en open source s’adressent aussi aux financeurs. "L’objectif est de proposer un cadre de référence […] à tous ceux qui concourent à l’hybridation de la formation."