EUR : lancement de la deuxième vague avec un appel à projets de 100 M€ réservé aux sites non labellisés idex ou isite

Un nouvel appel à projets d’EUR (écoles universitaires de recherche) sera publié "dans les prochains jours", annoncent le SGPI et le MESRI mercredi 24 octobre 2018. Doté de 100 M€, il s’adresse aux seuls sites qui n’ont pas le label idex ou isite . Les dossiers devront être déposés le 16 avril 2019 à 13 heures au plus tard, pour une sélection en juillet. Deux autres appels à projets suivront en 2019, dotés de 500 M€ au total, dédiés à la "structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence" et aux "projets d’intégration et de développement des idex et des isite".