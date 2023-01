Que les agents du ministère de l’Intérieur se préparent : les JO 2024, qui auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 (du 28 août au 8 septembre pour les jeux paralympiques), seront synonymes de moindres congés. Le ministre de l'Intérieur a donné le ton lors de la cérémonie de vœux des syndicats de police Alliance et Unsa police (membres du bloc syndical), à Paris ce 16 janvier 2023. "En 2024, il y aura un peu moins de congés qu’avant car le ministère de l’Intérieur doit organiser la cérémonie d’ouverture des JO. Je le dis aux gendarmes, aux policiers, aux sapeurs pompiers, aux agents du ministère de l’Intérieur : il n’y aura pas 0 congé, on va en discuter bien évidemment, mais il y aura besoin de plus de monde de juin à août. Ce qui vaut pour le gardien de la paix vaut pour le ministre et pour tout le monde dans la chaîne hiérarchique, a souligné Gérald Darmanin.