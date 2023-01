Une note d’information interministérielle, signée notamment par la DGT et datée du 15 décembre 2022, présente les modalités actualisées d’organisation à mettre en œuvre pour préparer et gérer les impacts sanitaires et sociaux de la survenue des vagues de froid pour 2022-2023. "Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples, visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs", rappellent les ministres signataires. Ainsi, les employeurs doivent aménager les postes de travail, revoir l’organisation du travail (planifier le travail en extérieur, organiser le temps de pause), prévoir des vêtements et équipements de protection… Les Dreets sont notamment "invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail à l’annonce d’un risque de baisse extrême de température".