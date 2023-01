Une banque condamnée pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle dans un "contexte machiste et sexiste"

La cour d’appel de Paris retient le 22 septembre 2016 l’existence d’une discrimination en raison de l’orientation sexuelle subie par un cadre de BNP Paribas. Les juges constatent que l’intéressé a fait l’objet, après que son homosexualité fut connue, de mails humiliants de la part de collègues dans un contexte machiste et sexiste, et qu’il a subi une baisse non justifiée de ses bonus. Pour la cour d’appel, la production par la société de chartes relatives à la lutte contre les discriminations n’exonère pas cette dernière. La cour annule la convention de départ volontaire conclue par le salarié dans le cadre d’un PDV , au motif que le consentement de celui-ci, formulé en réplique à la privation du bonus, procède en réalité d’une discrimination. Il est alloué 400 000 euros au cadre au titre du préjudice économique et moral, ainsi qu’un rappel de rémunération.