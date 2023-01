La loi "confortant le respect des principes de la République" de 2021 prévoit la création d’une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire "afin de repérer les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé et n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’instruction dans la famille". Dans une circulaire des ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale publiée le 12 janvier 2023, les préfets et Dasen, qui président ces instances, sont incités à les installer d’ici 2 mois.