Pôle emploi et l’Apec dressent le portrait-robot des cadres au chômage

L’Apec et Pôle emploi publient un portrait statistique des demandeurs d’emploi cadres, lundi 16 janvier 2023. Une initiative inédite, selon les deux opérateurs. Si le taux de chômage des cadres est plus faible que celui de la population générale, des profils de cadre sont toutefois fragilisés. C’est le cas des seniors et des chômeurs de longue durée. Le profil des cadres au chômage diffère, en outre, de celui des cadres en emploi, avec davantage de jeunes et d’habitants de QPV (Quartiers prioritaires de la politique de la ville).