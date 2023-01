Utiliser les Worldskills comme une opération de découverte et de promotion des métiers : c’est ce que fera en mars 2023 le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui s’appuie le plus possible sur les jeunes et sur la découverte par l’expérimentation. Au regard "du nombre de démissions historiquement haut", "on ne peut plus parler orientation sans parler des conditions de travail", explique également Océane Charret-Godard, vice-présidente, dans un entretien à AEF info le 12 janvier 2023. L’occasion de détailler la manière dont la région s’est emparée de la compétence sur l’orientation.