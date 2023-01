La Défenseure des droits dresse un bilan préoccupant des cas de maltraitance en Ehpad. 281 nouvelles réclamations ont été reçues depuis la publication du précédent rapport de la Défenseure des droits en 2021, qui en totalisait déjà 900. 43 % portent sur des cas de maltraitance. Publié le 16 janvier 2023, le nouveau rapport de la Défenseure des droits indique que 36 % des réclamations n'ont reçu aucune réponse et insiste sur la nécessité de fixer "un ratio minimal d’encadrement", comprenant "au moins huit soignants et animateurs pour dix résidents en Ehpad", sans quoi "on est maltraitant".