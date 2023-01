Après une timide embellie en 2021, le moral des professionnels RH de la fonction publique replonge à nouveau, selon la troisième enquête du cabinet Gereso sur le moral des professionnels des ressources humaines, publiée début janvier 2023. Plus de la moitié d’entre eux disent aller mal ou très mal. En cause : une charge de travail toujours plus importante, une "rémunération pas à la hauteur" et "une année éprouvante au plan professionnel". L’incertitude domine pour 2023.