Comme annoncé par Christophe Béchu mardi 10 janvier 2023 lors d’un débat au Sénat sur les ZFE (lire sur AEF info), un coordinateur national a été nommé, jeudi 12, en la personne d’Édouard Manini. Architecte-urbaniste en chef de l’État, ce dernier, placé auprès de la DGEC, "prendra ses fonctions avant la fin janvier 2023 et travaillera avec l’ensemble des services de l’État afin de faciliter la mise en œuvre des ZFE", fait savoir le ministère de la Transition écologique, vendredi 13 janvier. Il sera "l’interlocuteur privilégié des parties prenantes, et en particulier des collectivités locales", sur le déploiement de ces zones. Le comité de concertation national, qui réunira des représentants des collectivités, des associations, des entreprises et des artisans, des acteurs du transport routier et de l’État, a également été lancé ce jeudi, aux côtés de France urbaine.