Faut-il créer des pôles ou des juridictions spécialisées ? Établir un juge unique ou statuer collégialement ? Quelles sont les pistes de réflexion pour la réorganisation du traitement judiciaire des violences intrafamiliales ? Avocate, magistrates du siège et du parquet, députée et sénatrice ont présenté à AEF info les dispositifs mis en place depuis plusieurs années et leurs propositions pour traiter plus efficacement ce contentieux "spécifique", parfois qualifié de "contentieux de masse" tant la prégnance et le caractère systémique de ces violences s’imposent aujourd’hui. Une mission parlementaire, diligentée par Isabelle Rome, ministre chargée de l’Égalité femmes-hommes est en cours. Ses conclusions définitives seront rendues en mars 2023.