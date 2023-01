"Certains recteurs consacrent une grande énergie à veiller à ce que le recteur de région académique n’empiète pas sur leurs attributions et intervienne le moins possible dans leur académie", écrit l’IGESR dans son rapport sur les services déconcentrés du MENJS et du MESRI publié en janvier 2023. Ils estiment devoir "demeurer l’unique représentant de l’État dans leur domaine". La mission préconise de réellement "mettre en œuvre les pouvoirs hiérarchiques du recteur de région académique" et de lui "donner les moyens", notamment budgétaires d’exercer ses missions.