"Nous avons des décisions importantes à prendre pour enrayer l’augmentation continue des heures complémentaires", affirme Pasquale Mammone, président de l’université d’Artois, lors d’une rencontre avec AEF info mi-janvier 2023. L’établissement a besoin de près de 10 000 heures complémentaires par an pour assurer ses missions : accompagnement des étudiants, suivi des apprentis en entreprise, innovation pédagogique. Cette charge pèse sur le temps de travail des enseignants-chercheurs et limite mécaniquement leur activité de recherche. "J’ai déjà décidé que tous les enseignants qui obtiendront une prime individuelle (C3 du Ripec) ne pourront pas assurer plus de 50 heures complémentaires", annonce Pasquale Mammone. "J’ai cependant conscience que limiter le nombre d’heures supplémentaires pourrait à court terme nous poser des problèmes", ajoute-t-il, plaidant pour des moyens pérennes.