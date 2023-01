"L’essentiel des catégories actives de la police et de la gendarmerie ne seront pas concernées par cette réforme des retraites", a assuré Gérald Darmanin lundi 16 janvier 2023 à Paris, lors de la cérémonie de vœux des syndicats Alliance et Unsa police. Deux organisations qui débutent l’année "sous les auspices du rapport de force" et qui manifesteront jeudi 19 janvier contre le projet du gouvernement.