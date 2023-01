L’Association des conseils en innovation demande, le 9 janvier 2023 au MESR, "une amélioration significative de la situation et une meilleure gestion des demandes d’agrément CIR, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement". Elle pointe des délais de traitement "dépassant parfois une année" et de ce fait "une situation économique très préjudiciable" pour les prestataires. Afin d’y remédier, elle propose "une acceptation tacite accordée à l’issue d’un délai de six mois ou la mise en place d’une procédure simplifiée lors de l’instruction de demande de renouvellement d’agrément".