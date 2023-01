L’établissement public d’aménagement Grand Paris aménagement et le bailleur social Immobilière 3F ont signé, le 4 janvier 2023, une convention de partenariat pour "renforcer la qualité du logement dans les opérations d’aménagement", expliquent les deux structures. Outre l’affirmation d’ambitions partagées des deux côtés, il s’agit, pour l’aménageur, de "mieux répondre aux besoins des territoires" en matière de logement et de soutenir la maîtrise d’ouvrage directe chez le bailleur. Qui entend également exercer "un rôle en matière d’urbanisme et de fabrique de la ville".