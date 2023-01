Selon l’IGESR, "le recteur de région académique peine à prendre sa place entre l’administration centrale et les opérateurs dans le champ de l’enseignement supérieur" et cette situation est "exacerbée dans les régions où un recteur délégué à l’ESRI est présent", écrit-elle dans un rapport sur les relations entre les administrations centrales, les services déconcentrés et les opérateurs, publié le 5 janvier 2023. Elle souligne notamment que "la fonction de recteur délégué apparaît surdimensionnée et ne justifie pas ce titre". Elle évoque l’idée de directions renforcées ou de délégué à l’enseignement sur le modèle des Drari.