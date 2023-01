Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :le DSI de la Cnam devient président de Numspot ;Loomis et Erys Group nomment de nouveaux directeurs généraux ;Égérie lève 30 millions d’euros pour la gestion des risques cyber ;Onhys collabore avec la SNCF, notamment dans la perspective des JOP 2024 ;Pierre Bouzin, ancien délégué général de la FFSP, crée une société de conseil ;le Gicat et Défense Angels signent un partenariat ;…