Ministre de l’Éducation nationale de 2017 à 2022, Jean-Michel Blanquer rejoint ce 16 janvier le cabinet Earth Avocats, spécialisé "dans l’accompagnement de projets qui touchent à la création, l’exploitation responsable et la préservation de biens communs". Créé en 2011 par Yves-René Guillou, Florence David et Thomas Laffargue, ce cabinet réunit une trentaine d’avocats et apporte son conseil à plus de 400 entreprises, institutions et associations "porteuses de projets à impact positif" dans les secteurs tels que l’eau, l’énergie, la mobilité, l’urbanisme, et l’immobilier. Professeur agrégé de droit public, ancien Dgesco et directeur général de l’Essec, Jean-Michel Blanquer "apportera une expertise senior et transverse dans l’accompagnement des projets à forte dimension d’intérêt général, notamment dans les domaines du développement durable et de l’environnement", précise le cabinet.