Dans un rapport publié ce mardi 17 janvier, l’ONG Reclaim Finance dénonce la poursuite du financement des énergies fossiles par les institutions financières membres d’alliances sectorielles pourtant officiellement engagées sur une trajectoire de décarbonation destinée à limiter le réchauffement à 1,5 °C, notamment dans le cadre de la campagne Race to Zero de l’ONU. Les institutions financières françaises, bien que légèrement plus avancées en termes d’engagements, restent des financeurs importants des énergies fossiles, à un degré toutefois bien inférieur que certains de leurs concurrents.