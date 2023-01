Une enquête sur les ambitions et attentes des lycéens (1 006 interrogés), menée en novembre 2022 par l’Ifop à la demande de Delta business school, et publiée le 16 janvier 2023, fait notamment ressortir que les élèves des lycées en zone REP sont plus enclins à vouloir poursuivre dans une grande école. 75 % ont cette ambition, contre 57 % si le lycéen est situé hors REP (60 % de garçons et 57 % de filles). L’enquête revient aussi sur "l’impact du genre" dans l’orientation, avec 35 % de garçons qui disent vouloir aller dans des filières scientifiques, contre 29 % de filles. L’écart est particulièrement fort sur la filière technologie/informatique (18 % de garçons et 2 % de filles) et en médecine/pharmacie (19 % de filles, 6 % de garçons). Les filles sont plus nombreuses à vouloir aller en sciences économiques et droit (38 % contre 33 %) et en filières littéraires (14 % contre 7 %).