Dans un rapport diffusé dimanche 15 janvier 2023, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris propose de transformer l’obligation légale de "discrétion" des administrateurs (que ces derniers soient des personnes physiques en lien avec un actionnaire ou des personnes morales représentées par des personnes physiques) en obligation légale de "confidentialité", plus contraignante, "à l’égard des informations non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions". Issu des travaux d’un groupe de travail présidé par Michel Prada, le rapport précise que cette obligation ne s’appliquerait pas entre les représentants permanents et les personnes morales administrateurs, entre les administrateurs et les actionnaires auxquels ils sont étroitement liés et entre les représentants de l’État et l’État.