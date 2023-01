L’APHEC (Association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales) alerte sur une possible réforme de la filière ECG à partir de la rentrée 2024, dans un communiqué de presse du 16 janvier. D’après un sondage qu’elle a mené début janvier, 60 % des professeurs interrogés se positionnent contre cette réforme, qui pourrait repenser les contenus des programmes. Face à la baisse des effectifs, l’APHEC demande plutôt que "le gouvernement d’une part, et les écoles d’autre part, mettent en œuvre une véritable campagne de promotion des CPGE à travers tout le pays".