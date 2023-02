Début 2020, l’ANR et le SGDSN annonçaient le lancement de six projets, lauréats d’un appel "flash" sur le développement de "solutions technologiques innovantes" pour répondre aux problématiques de sécurité des grands évènements. Trois ans plus tard, deux solutions "peuvent être testées et utilisées par l’État ou des entreprises lors des JOP 2024 ou de la Coupe du monde de rugby", indique Isidore Decostaire, responsable scientifique "sécurité globale" de l’ANR. Les projets ont également débouché sur des "briques technologiques", des publications ou mis en exergue une "immaturité technologique".