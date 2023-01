Toutes les organisations syndicales du Crefop Île-de-France estiment que le CPRDFOP (Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles) 2022-2027 de la région Île-de-France est "trop peu contextualisé pour nourrir une perspective d’avenir". Elles émettent un "avis défavorable et très critique" sur ce contrat, déjà contesté par le Ceser (Conseil économique, social et environnemental régional).